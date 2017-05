\Wih, Bentuk Mansek Bikin Mandiri Securities Singapore \

JAKARTA – PT Mandiri Sekuritas resmi memperkenalkan Mandiri Securities Pte Ltd (Mandiri Securities Singapore), anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, sebagai bagian dari institusi finansial terbesar di Indonesia.

Pada awal 2017, Mandiri Sekuritas mendapatkan lisensi Jasa Pasar Modal (Capital Markets Services) dari Monetary Authority of Singapore (MAS), yaitu Deal in Securities (Bond & Equities) dan Advise on Corporate Finance.

Dengan berdirinya Mandiri Securities Singapore, Mandiri Sekuritas menjadi satu-satunya investment bank Indonesia yang memiliki lisensi dan kapabilitas untuk melakukan bisnis pasar modal di Singapura, termasuk menangani penerbitan obligasi internasional G3 (obligasi dengan tiga mata uang global, yaitu dolar Amerika Serikat, yen, dan euro).

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir, mengatakan bahwa perseroan senantiasa mengembangkan bisnis utamanya dengan melihat berbagai peluang di industri pasar modal, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di industri pasar modal regional.

“Kehadiran Mandiri Securities Singapore merupakan rencana strategis jangka panjang kami untuk mengambil peran yang lebih besar di kancah regional.”ujarnya.

Sementara Managing Director Mandiri Sekuritas, Laksono Widodo, menyatakan bahwa Singapura merupakan salah satu hub bisnis internasional yang merupakan pasar yang sangat potensial bagi Mandiri Sekuritas untuk memperluas jaringan distribusi regional. Ke depan, Mandiri Securities Singapore akan menjadi mitra strategis bagi Pemerintah dan korporasi dalam mencari pendanaan di pasar modal internasional.