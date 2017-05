\Wall Street Dibuka Menguat Ditopang Saham Teknologi dan Harga Minyak\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ditopang saham teknologi dan kenaikan harga minyak. Selain itu, indeks utama S&P 500 dan juga Nasdaq mencatat rekor tertinggi.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (16/5/2017), harga minyak mengalami kenaikan ke level tertinggi dalam tiga minggu setelah eksportir utama yakni Arab Saudi dan Rusia akan melakukan pemangkasan hingga 2018.

Selain itu harga minyak dan data perumahan mendorong optimisme kepada perekonomian dan mendorong sektor keuangan. Indeks S&P 500 mampu mencatatkan rekor karena ditopang oleh kenaikan saham keuangan dan juga saham teknologi.

"Harga minyak bertindak dengan baik dan itu membantu (menopang wall street). Selain itu laporan keuangan juga turut membantu pergerakannya," kata head of trading at Keefe, Bruyette & Woods in New York R.J. Grant

Sekira 75% perusahaan yang berada di indeks S&P 500 telah melaporkan keuangan secara kuartalan. Sejauh ini telah mengalahkan ekspektasi. Sementara data sektor manufaktur New York lebih lemah dari yang diperkirakan, sehingga memberi investor kepercayaan pada perekonomian.

Sebagai informasi, Dow Jones Industrial Average (JJI) naik 85,33 poin atau 0,41% menjadi 20.981,94, S&P500 (SPX) naik 11,42 poin atau 0,48% menjadi 2.402,32 dan Nasdaq Composite (IXIC) menambahkan 28,44 poin atau 0,46% menjadi 6.149,67.