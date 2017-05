\Harga Bawang Putih dan Daging Mulai Turun Jelang Puasa, Ini Daftarnya\

JAKARTA - Menjelang Ramadan, harga rata-rata sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan. Bawang putih yang harga sebelumnya terus mengalami lonjakan harga tapi hari ini mengalami penurunan sebesar Rp1.661 per kilogram (kg) menjadi Rp54.617 per kg.

Namun, meski mengalami penurunan, harga ini masih lebih tinggi dari harga normal sekitar Rp35.000 per kg dan dari harga yang ditetapkan pemerintah untuk harga bawang putih maksimal Rp38.000 per kg. Selain itu, harga daging sapi has (paha belakang) pun kembali mengalami penurunan sekitar Rp3.676 per kg menjadi Rp119.400 per kg dan daging sapi murni (semur) turun menjadi Rp115.645 per kg.

Sementara itu, komoditas pangan yang mengalami kenaikan adalah bahan pokok beras seperti beras IR I naik menjadi Rp11.541 per kg dan Beras Setra I (Premium) naik menjadi Rp12.137 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Selasa (16/5/2017). Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) naik menjadi Rp11.541 per kg

- Beras Setra I/Premium naik menjadi Rp12.137 per kg

- Minyak Goreng Curah turun menjadi Rp12.742 per kg

- Cabai Merah Besar turun menjadi Rp41.057 per kg

- Bawang Merah turun menjadi Rp36.058 per kg

- Bawang Putih turun menjadi Rp54.617 per kg

- Ayam Broiler/Ras naik menjadi Rp32.806 per ekor

- Telur Ayam Ras naik menjadi Rp22.014 per kg

- Daging Sapi Has turun menjadi Rp119.400 per kg

- Daging Sapi Murni turun menjadi Rp115.645 per kg