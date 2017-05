\Wah, Jepang Siap Bantu RI dan Filipina Tanggulangi Tumpahan Minyak di Laut\

BENOA - Jepang mengaku siap membantu Indonesia dan Filipina dalam menangani pencemaran polusi kelautan. Misalnya saat perairan Indonesia tercemar tumpahan minyak.

Director for Marine Environment Protection and Disaster Prevention Division Guard and Rescue, Japan Coast Guard Captain Nobuhisa Kaneko, mengatakan bahwa kerjasama dalam penanggulangan pencemaran laut ini sudah dilakukan sejak 1995.

"Di Asia sendiri kalau terjadi kebocoran minyak dalam skala besar dari tim kami akan mengirimkan bantuan dan tenaga ahli untuk tangani tumpahan minyak tersebut," kata dia di Benoa, Selasa (16/5/2017).

Pada tahun ini, Jepang juga ikut serta dalam kegiatan Regional Marpolex 2017 pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2017 di Pelabuhan Benoa Bali. Marpolex 2017 diselenggarakan secara bergiliran dengan Filipina setiap 2 tahun sekali.