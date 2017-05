\Jelang Puasa, Satgas Pangan Sidak Harga Sembako\

CIREBON - Menjelang bulan suci Ramadan, Satgas Pangan yang terdiri dari anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga sembako di Pasar Jagasatru dan Kanoman, Kota Cirebon, Jawa Barat

"Ini sesuai instruksi Presiden yang melibatkan anggota Polri untuk membentuk Satgas Pangan dalam menekan naiknya harga sembako di pasar," kata Kapolres Cirebon, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Selasa (16/5/2017).

Adi Vivid menuturkan pengecekan harga sembako ini secara umum belum ada kenaikan yang signifikan hanya beberapa saja seperti harga bawang putih yang mencapai Rp15.000 per kilogram, telur naik Rp3.000 per kilogram, dan ayam.

Langkah ini, menurut Adi, akan dilakukan setiap hari untuk memantau apabila ada kenaikan harga. Jika ada kenaikan harga, jajarannya akan langsung meninjau lokasi dan distributor untuk menanyakan penyebab kenaikan itu. Jika masalahnya adalah kelangkaan barang, mereka akan mencari solusi bersama kenapa hal itu bisa terjadi agar tidak ada penimbunan menjelang bulan Ramadan.

"Diharapkan di bulan puasa hingga Lebaran tidak adanya kenaikan harga itu yang diinstruksikan Presiden Jokowi," terangnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Jagasatru, Neneg (32), menambahkan sejak tiga hari lalu terjadi kenaikan harga beberapa komoditas meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, namun banyak dikeluhkan konsumen terlebih menjelang bulan puasa.

"Yang mengalami kenaikan harga di antaranya bawang putih dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian, harga telur dari Rp18.000 per kilogram naik menjadi Rp21.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam dari Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp32.000 per kilogram," tambahnya.