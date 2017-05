\BUSINESS HITS: WOW, ASEAN Jadi Kunci Jalur Sutra Baru\

BEIJING – Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia, menjadi kunci terwujudnya Jalur Sutra Baru, khususnya dari aspek kemaritiman. Indonesia sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia yang perairannya merupakan persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memiliki peranan penting dan strategis.

Jalur Sutra Baru atau yang dikenal dengan Initiative Belt and Road merupakan bentuk kerja sama dan konektivitas antarnegara yang dibahas sejumlah kepala negara dan pemerintahan dalam The Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) di Beijing, China, 14-15 Mei 2017.

Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia menyadari aspek kemaritiman dari Jalur Sutra sulit terwujud tanpa kontribusi signifikan dari Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya: Negara di Asia Tenggara Kunci Terwujudnya Jalur Sutra Baru