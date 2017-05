\Kabar Rupiah Pagi Ini, Melemah Tipis ke Level Rp13.305/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini bergerak melemah tipis. Tercatat, Rupiah kembali menuju level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (17/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 5 poin atau 0,03% ke Rp13.305 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.292-Rp13.310 per USD.

Sementara itu, melansir Yahoofinance, Rupiah juga dibuka melemah tipis 7 poin atau 0,05% ke Rp13.302 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.278 per USD hingga Rp13.309 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS turun terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena data ekonomi yang keluar dari negara tersebut berada di bawah ekspektasi para analis.

Jumlah rumah baru yang dibangun (housing starts) yang dimiliki secara pribadi di AS pada April berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 1,172 juta unit, 2,5% di bawah perkiraan Maret yang direvisi, menurut Departemen Perdagangan AS pada Selasa (16/5).

Data terbaru itu gagal memenuhi konsensus pasar sebanyak 1,256 juta unit.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,82% menjadi 98,102 pada akhir perdagangan.