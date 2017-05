\Perbanyak Jumlah Transaksi dan Nasabah, MNC Sekuritas Gencar Edukasi ke Daerah\

TANGERANG SELATAN - Untuk mendorong basis nasabah dan jumlah transaksi pasar modal, PT MNC Sekuritas kembali menambah kantor cabang di berbagai pelosok Tanah Air.

Tercatat hingga Maret 2017, MNC Sekuritas menduduki peringkat 18 Based On Value. Dengan nilai transaksi naik sebesar 9,7% dari sebelumnya Rp15,5 triliun year to date (ytd) Maret 2016 menjadi Rp17 triliun (ytd) Maret 2017.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menuturkan, jika target pencapaian 100 cabang galeri investasi akan segera terealisir pada akhir tahun 2017, baik berupa kantor cabang, kantor perwakilan BEI, maupun di universitas atau perguruan tinggi.

"Kami optimistis hingga akhir tahun 2017 setidaknya kami memiliki 100 cabang. Jumlah cabang di kota-kota besar di luar Jabodetabek mulai terlihat peningkatan dari sisi nasabah dan jumlah transaksi. Untuk itu, MNC Sekuritas semakin gencar melakukan kegiatan edukasi ke daerah," kata Susy usai peresmian Galeri Investasi di Universitas Pembangunan Jaya, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/5/2017).

Total jumlah nasabah MNC Sekuritas secara nasional mencatatkan pertumbuhan positif dari sebelumnya sekira 18.000 nasabah pada 2016, menjadi lebih dari 21.300 nasabah pada Maret 2017.

Selain itu, MNC Sekuritas juga masuk dalam ranking 3 besar perusahaan sekuritas swasta yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang berkiprah di pasar modal Indonesia sejak tahun 1989 itu pun memiliki angka pertumbuhan market share sebesar 62%, dan Trading Value mencapai 112,5 % dari tahun 2015 lalu.

"Melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan bagi nasabah, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya," tukasnya.