\Wah, Indonesia Diguyur Dana Asing hingga Rp105 Triliun\

JAKARTA – Total dana asing yang masuk dalam negeri tercatat sebesar Rp105 triliun hingga 12 Mei 2017. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sampai dengan minggu lalu, dana masuk Rp105 triliun, kalau dibandingkan dengan tahun periode yang sama sebesar Rp65 triliun,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Dana masuk ke pasar modal sebesar Rp24,6 triliun sedangkan untuk surat berharga Indonesia sebesar Rp71 triliun.

“Kita melihat bahwa aliran masuk untuk cukup besar dan stabil,” pungkasnya.

BI mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang triwulan I 2017 dan relatif stabil pada April 2017. Pada triwulan I 2017 nilai tukar rupiah, secara point to point (ptp), menguat sebesar 1,1% ke level Rp13.326 per dolar AS. Sepanjang April 2017, rupiah relatif stabil dan ditutup pada level Rp13.329 per dolar AS.

“Penguatan rupiah didukung oleh masih berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan perbaikan outlook sovereign rating, data makroekonomi yang positif, dan sentimen positif terhadap prospek ekonomi Indonesia,” tambahnya.

