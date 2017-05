\Rupiah Tertekan ke Rp13.341/USD di Awal Perdagangan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini kembali bergerak melemah. Tercatat, Rupiah kembali menuju level Rp13.340-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis(18/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 17 poin atau 0,13% ke Rp13.341 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.328-Rp13.349 per USD.

Sementara itu, melansir Yahoofinance, Rupiah juga dibuka melemah 30 poin atau 0,23% ke Rp13.350 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.310 per USD hingga Rp13.354 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena gejolak terbaru di Washington memicu kekhawatiran pasar mengenai apakah pemerintahan Trump dapat terus mendorong agenda reformasinya.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,61% menjadi 97,506 pada akhir perdagangan.