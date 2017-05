\Waduh! Wakil Bupati Ini Keluhkan PHK di Blok Sanga-Sanga\

JAKARTA - Pasca-berakhirnya kontrak kontraktor Blok Sanga-Sanga, sampai sekarang belum ada kontraktor baru yang mengajukan minat bermitra dengan PT Pertamina (Persero) selaku operator baru untuk memulai masa transisi pengelolaan blok di wilayah Kalimantan Timur tersebut.

Alhasil, masa transisi yang belum dimulai membuat banyak pekerja di Blok Sanga-Sanga pun harus berhenti bekerja alias terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan, Blok Sanga-Sanga sedang dalam tahap transisi pengelolaan dari operator PT Vico Indonesia ke operator selanjutnya, Pertamina. Tapi transisi ini tidak ada kejelasan sampai sekarang, dampaknya pada pemberhentian pekerja.

"Sampai hari ini masih ada demo karyawan lokal yang mencari solusi. Kami ingin sampaikan ini di dalam acara ini," ujarnya dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2017 (IPA Convex 2017), di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Masyarakat Kukar, kata Edi, berpandangan bahwa kegiatan di Blok Sanga-Sanga baik dilakukan operator lama ataupun baru kegiatan migas sama saja, yakni ekplorasi, eksploitasi, drilling, dan lainnya. Artinya, siapa pun yang mengelola blok ini semestinya tidak akan menghentikan kegiatan migas dan di masa transisi pun tetap bisa dilakukan.

"Menurut saya pemerintah pusat harus tahu ini. Supaya transisi kegiatan jangan di-stop terus berjalan. Harapan kita pengelolaan migas segera dilakukan segera berikan dampak langsung ataupun tidak pada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Pertamina ditunjuk untuk melajutkan pengelolaan Blok Sanga-Sanga pasca-habisnya kontrak pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas di Kalimantan Timur pada Agustus 2018.

Adapun hak partisipasi Sanga-Sanga sebelumnya dikuasai BP East Kalimantan sebesar 26,25%, Lasmo Sanga-Sanga 26,25%, Virginia Indonesia Co LLC 7,5%, OPICOIL Houston Inc sebesar 20%, Universe Gas & Oil Company 4,37&, dan Virginia International Co LLC 15,63%. Sat ini, PT VICO Indonesia menjadi operator Blok Sanga-Sanga.

Per 30 Juni 2016, SKK Migas mencatat Blok Sanga-Sanga telah menyumbang lifting atau produksi siap jual minyak sebanyak 18 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas sebanyak 31 ribu barel oil ekuivalen per hari (BOEPD).