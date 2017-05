\Lifting Minyak 2018 Ditargetkan 771-815 Ribu Barel per Hari\

JAKARTA - Pemerintah menargetkan lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2018 mencapai1,97 juta-2,05 juta barel per hari. Angka ini terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 771-815 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,19 juta-1,24 juta barel setara minyak per hari.

"Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas pada tahun 2018," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Pemerintah pada tahun 2018 juga mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pelayanan publik. Upaya ini ditempuh dengan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, serta mendorong peningkatan kinerja BUMN.

"Pada sisi belanja negara, Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas belanja. Alokasi belanja barang didorong lebih efisien dan kualitas belanja modal ditingkatkan agar lebih produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta perbaikan kualitas manusia dan kelembagaan," jelasnya.

Selanjutnya, Pemerintah mendorong efektivitas program-program perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, secara konsisten juga berupaya mengantisipasi ketidakpastian., melakukan penanganan bencana, dan mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan," tutupnya.