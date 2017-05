\Tak Terpengaruh Wall Street, Pasar Saham Asia Dibuka Mixed \

SINGAPURA - Pasar saham Asia dibuka mixed pada perdagangan, seiring dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat ditopang data ekonomi yang kuat. Meski begitu, investor tetap berhati-hati karena ketidakpastian di Washington.

Indeks MSCI terbesar di Asia Pasifik, di luar Jepang, tergelincir 0,2% dan berada di jalur kerugian mingguan 0,5%. Sementara pasar saham Jepang, Nikkei N225, menguat hampir 0,1%, meskipun masih mencatatkan penurunan 1,6% pekan ini.

Indeks emerging markets, MSCI. MSCIEF, memperpanjang kerugian sebesar 0,2% pada akhir pekan ini, setelah membukukan penutupan terendah dalam dua minggu kemarin, terseret oleh penurunan 8,8% pada pasar saham Brasil.

Di sisi lain, Wall Street melambung kembali semalam dari aksi jual terburuknya dalam lebih dari delapan bulan. Indeks Dow Jones pun naik 0,3%, sementara Nasdaq naik 0,7%.

Indikator ekonomi yang kuat dari AS juga memberi dukungan ke pasar dan membantu mengangkat dolar AS 0,6% semalam, namun menunjukkan sedikit perubahan pagi ini. Dolar AS diperdagangkan sekira 111,42 yen per USD dan mencatatkan penurunan 1,7% selama sepekan.

Di komoditas, harga minyak melanjutkan kenaikan mereka untuk sesi ketiga berturut-turut karena optimisme bahwa produsen akan setuju untuk mengendalikan output lebih lama guna menyerap kekenyangan global. Minyak mentah AS, CLc1, naik 0,2% menjadi USD49,46 per barel, dan bersiap untuk mengakhiri minggu ini dengan 3,4% lebih tinggi.

Selain itu, emas beringsut lebih tinggi, mencakar beberapa kerugian hari Kamis. Spot gold XAU = bertambah 0,2% menjadi USD1.248,76, ditetapkan untuk kenaikan mingguan sebesar 1,7%.