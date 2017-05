\Data Tenaga Kerja Angkat Dolar AS, Rupiah Terlibas ke Rp13.418/USD \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah, seiring dengan kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya didukung data pekerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 62 poin atau 0,46% ke Rp13.418 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.398-Rp13.420 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 76 poin atau 0,57% ke Rp13.427 per USD. Yahoofinance mencatat Rupiah berada dalam rentang Rp13.351 per USD hingga Rp13.431 per USD.

Dolar AS menguat berkat angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman turun 4.000 dari tingkat minggu sebelumnya yang tidak direvisi menjadi 232.000, lebih rendah dari konsensus pasar 240.000.

Rata-rata pergerakan 4-minggu mencapai 240.750, turun 2.750 dari rata-rata minggu lalu yang tidak direvisi sebesar 243.500. Para analis memperkirakan bahwa data pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan, meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada Juni oleh Federal Reserve saat mereka bertemu pada 13-14 Juni.

Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni mencapai sekitar 74 persen, menurut alat FedWatch CME Group. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,41% menjadi 97,978.