\Big Caps Lagi Enggak Ngetren, Investor Berburu Saham Second Liner \

JAKARTA - Pasar saham Indonesia akan kembali kedatangan emiten baru yakni PT Hartadinata Abadi yang akan melakukan penawaran umum atau initial public offering (IPO). Kehadiran Hartadinata di pasar modal cukup menarik, pasalnya Hartadinata menjadi emiten pertama di pasar modal yang bergerak di industri perhiasan.

"Dengan munculnya perusahaan di sektor yang baru yaitu jewellery ini, dengan fundamental dan prospek yang bagus seharusnya investor lebih tertarik," kata Analis MNC Sekuritas Victoria Venny saat dihubungi Okezone.

Menurutnya, tren pasar modal saat ini mengarah kepada emiten-emiten jajaran second liner, yang memiliki harga saham lebih murah dibandingkan dengan big cap. Kontribusi saham second liner cukup besar terhadap pasar modal, meskipun masih di bawah big cap. "Market memang trennya saat ini lebih ke second liner masuknya," terangnya.

Sekadar informasi, perseroan akan melepas 30% sahamnya atau sekira Rp1,5 miliar lembar saham yang keseluruhannya merupakan saham baru. Total dana yang ditargetkan terkumpul mencapai Rp450 miliar.

Selama tiga tahun berturut-turut, Hartadinata Abadi menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pendapatan tumbuh agresif dengan pertumbuhan dengan CAR sebesar 33,1%, dari sebesar Rp1.355 juta pada 2014 menjadi Rp2.193 juta pada 2016.

Sehingga dengan adanya sentimen positif dari pasar serta kinerja dan fundamental perseroan yang baik, tak mengherankan jika saham Hartadinata Abadi mampu menarik investor di pasar modal.