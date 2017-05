\Wall Street Menguat Terdorong Saham Apple\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street menguat pada hari Jumat, didorong kenaikan saham Apple. Hal ini juga tidak terlepas dari meredanya ketidakpastian politik di AS.

Melansir Reuters, Jumat (19/5/2017), indeks Dow Jones Industrial Average naik 53,44 poin atau 0,26% ke 20.716,46, indeks S&P 500 naik 9,23 poin atau 0,39% ke 2.374,95 dan indeks Nasdaq Composite naik 32,44 poin atau 0,54% ke 6.087,57.

Namun, indeks utama di Wall Street berada di jalur penurunan mingguan terburuk sejak pertengahan April.

"Pelaku pasar sedang mencari ketenangan untuk menstabilkan berita politik saat ini," kata Kepala ekonom First Standard Financial Peter Cardillo.

Saham Apple (AAPL.O) naik 0,6% dan merupakan saham utama di ketiga indeks utama Wall Street.

Sembilan dari 11 saham di sektor S&P 500 menguat, dengan sektor teknologi memimpin dengan kenaikan 0,58% diikuti oleh kenaikan 0,51% saham sektor keuangan.

Saham Deere & Co (DE.N) naik 6,5% menjadi USD120,07 setelah produsen peralatan pertanian dan konstruksi melaporkan kenaikan laba kuartalan sebesar 62%. Caterpillar (CAT.N) naik 1,7%.