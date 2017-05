\Pintu Pemangkasan Produksi Mulai Terbuka, Harga Minyak Naik\

NEW YORK - Harga minyak berakhir lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah meningkatnya tanda-tanda pertumbuhan bahwa produsen-produsen minyak utama akan mematuhi kesepakatan pemangkasan produksi pada pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) minggu depan.

Menteri Energi Aljazair Noureddine Boutarfa mengatakan pada Kamis (18/5) bahwa sebagian besar anggota OPEC mendukung usulan Arab Saudi dan Rusia untuk memperpanjang pembatasan produksi minyak sampai Maret tahun depan, menurut Bloomberg.

Anggota OPEC seperti Kuwait, Irak, Oman dan Venezuela, dilaporkan bahwa mereka mendukung perpanjangan pemotongan pasokan, menandakan bahwa pertemuan minggu depan akan berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, menteri energi Arab Saudi dan Rusia mengatakan bahwa pemotongan produksi minyak mentah yang dipimpin OPEC akan diperpanjang dari pertengahan tahun ini sampai Maret 2018.

Para pemimpin dari OPEC dan produsen lainnya akan bertemu di Wina pada 25 Mei untuk memutuskan kebijakan tentang produksi. Kelompok ini secara luas diperkirakan akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi minyak mentah hingga sembilan bulan.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naik USD0,28 menjadi menetap di USD49,35 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, bertambah USD0,30 menjadi ditutup pada USD52,51 per barel di London ICE Futures Exchange.