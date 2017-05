Mentan "Guyur" Bawang Putih China dan India di Surabaya

SURABAYA - Melonjaknya harga bawang putih akhir-akhir ini, membuat Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menggelar operasi pasar khusus bawang putih. Hal ini menyusul datangnya bulan Ramadan yang diprediksi harga-harga akan terus melambung. Khususnya, harga bawang putih yang saat ini sudah mencapai harga Rp50 ribu per kilogram (kg).

Bawang putih yang digunakan untuk operasi pasar ini adalah bawang putih impor dari China dan India.

"Untuk OP kali ini, ada enam kontainer bawang putih dari dua negara (China dan India)," kata Amran saat operasi pasar di Pasar Induk Osowilangun, Surabaya, Jumat (19/5/2017).

Dia menjelaskan, ada enam kontainer berisi bawang putih seberat 29 ton. Total muatan mencapi 174 ton. Bawang tersebut terdiri dari tiga jenis dengan harga yang bermacam-macam. Tiga jenis bawang putih itu, yakni bawang putih dari China dijual sebesar Rp23 ribu per kilogram atau Rp460 ribu per sak. Kemudian bawang putih dari India jenis super dijual Rp15 ribu per kilogram atau Rp300 ribu per sak.

"Sementara bawang putih dari India dengan kualitas biasa dijual Rp10 ribu per kg dan Rp200 ribu per sak," urainya.

Dengan operasi pasar ini, harga bawang putih diharapkan menjadi stabil di pasaran. Sebab, harga bawang putih saat ini melonjak Rp50 ribu per kg, lebih tinggi dari harga di pasaran sebesar Rp30 ribu per kg.

"Mudah-mudahan OP bawang putih ini bisa menurunkan harga bawang putih yang pada pekan lalu masih mencapai Rp50 ribu per kilogramnya. Para pengusaha atau importir bawang telah sepakat untuk menurunkan harga khususnya menjelang puasa dan Lebaran kali ini," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Siskapebapo (Sistem Informasi Ketersediaan Dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, harga bawang putih di Surabaya mencapai Rp51.400 per kilogram, Kabupaten Sidoarjo Rp52.850 per kilogram, di Kabupaten Gresik Rp52.333 per kilogram. Tertinggi adalah harga bawang putih di Kabupaten Bangkalan yang mencapai Rp55.000 per kilogram.