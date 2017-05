\Masyarakat Bawah Susah Payah Cicil Rumah, kalau Rugi Ngadu ke Siapa?\

JAKARTA - Membeli rumah butuh perjuangan ekstra di tengah harga tanah yang terus melejit khususnya di perkotaan. Apalagi bagi mereka bergaji pas-pasan.

Ketika sudah susah payah membeli rumah dengan menyicil menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR), ternyata rumah yang diimpikan tak sesuai harapan. Maka, perlu ada badan yang secara tegas mengawasi pengembang di bidang perumahan.

"Artinya gini juga, perlu dibentuk badan untuk pengawas properti ya, terutama untuk properti rumah masyarakat bawah itu, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Bhima pun memberi usulan agar badan pengawas ini nantinya memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan antar konsumen dan pengembang perumahan. Misalnya, soal masalah sengketa.

"Kita sarankan juga sebenernya nanti badan pengawas itu termasuk punya kewenangan akan menyelesaikan sengketa antara developer dengan masyarakat yang membeli rumah atau konsumen gitu," terangnya.

Jika tak ada badan yang secara tegas mengawasi developer, menurutnya praktik yang merugikan konsumen akan terus terulang. "Jadi selama itu belum ada maka kasus-kasus rumah yang tidak sesuai bahkan kadang-kadang developernya kabur gitu kan ya, atau developernya tidak berizin kan banyak kejadian," lanjut Bhima.

"Ini kan merugikan masyarakat sebenernya. Yang kayak gitu memang sebenarnya harus diatur," tambahnya. (tro)