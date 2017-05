\Mencari Pelindung Konsumen Properti dari Ancaman Developer Nakal\

JAKARTA - Guna melindungi konsumen di bidang perumahan, badan atau lembaga pengawas pengembang perumahan dianggap penting. Sebab, tak jarang ada pengembang yang berbuat nakal kepada konsumennya.

"Jadi yang pertama memang sektor properti itu enggak ada yang ngawasin. Yang namanya Kemenpera (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kan hanya mengawasi rumah yang bersubsidi kan," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Sementara itu, sektor properti yang dikembangkan oleh pihak swasta, menurut Bhima belum ada pihak yang bertugas untuk mengawasi pengembang dan melindungi konsumen di bidang jual beli rumah.

Baca Selengkapnya: Tak Ada yang Melindungi, Bagaimana Nasib Konsumen Perumahan?