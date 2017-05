\Dipengaruhi Sentimen Internal, Dolar AS Melemah di Akhir Pekan \

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat atau Sabtu (20/5/2017) waktu Indonesia. Pelemahan ini ditopang oleh ketidakpastian mengenai agenda reformasi ekonomi Presiden AS Donald Trump.

"Pasar merespons kemungkinan bahwa reformasi pajak, belanja infrastruktur, reformasi kesehatan dan kesepakatan perdagangan mungkin tidak akan terjadi," kata Direktur Investasi Krane Funds Advisors Brendan Ahern.

Indeks dolar bereaksi terhadap enam mata uang utama, turun 0,79% menjadi 97,105 pada akhir perdagangan. Angka ini merupakan tingkat terendah sejak 9 November 2016 atau saat hasil pemilihan umum AS diumumkan.

Pada akhir perdagangan, Euro naik menjadi USD1.1208 dari sebelumnya USD1,1098. Sementara itu, Poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3035 dari USD1,2932 pada sesi sebelumnya. Adapun Dolar Australia beringsut naik menjadi USD0,7464 dari USD0,7417.

Dolar AS dibeli dengan patokan 111,30 Yen Jepang, lebih rendah dari sesi sebelumnya yang mencapai 111,55 Yen. Dolar AS juga turun menjadi 0,9732 Franc Swiss dari 0,9806 Franc Swiss. Sementara itu, Dolas AS juga turun menjadi 1,3516 Dolar Kanada dari sebelumnya 1,3616 Dolar Kanada. (ded)