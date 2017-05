\Harga Minyak Dunia Naik ke USD53,61 Tersulut Sentimen Pemangkasan Produksi\

JAKARTA - Harga minyak mentah dunia pada penutupan pekan ini berhasil mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya ekspektasi bahwa Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan negara-negara produsen minyak lainnya akan memperpanjangnya kesepakatan pemangkasan produksi minyak.

Melansir Reuters, Sabtu (20/5/2017), harga minyak mentah Brent LCOc1 berhasil mengalami kenaikan USD1,10, atau 2,1%, pada level USD53,61 pada penutupan pekan ini. Harga minyak mentah Brent berhasil mencetak level tertinggi sejak penutupan perdagangan 18 April lalu.

Sementara itu, harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan 98 sen pada level USD50,33. Kenaikan harga minyak ini juga menyentuh level tertinggi sejak penutupan 19 April lalu.

Harga minyak mentah AS tercatat mengalami kenaikan 5,2% untuk minggu ini. Sementara itu, harga minyak mentah Brent naik sebesar 5,4%.

Seperti diketahui, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dan produsen lainnya termasuk Rusia dijadwalkan akan bertemu pada 25 Mei mendatang. Pertemuan ini diperkirakan akan menghasilkan kesepakatan perpanjangan pemangkasan produksi sebesar 1,8 juta barel per hari sampai akhir Maret 2018.

Hingga saat ini, produksi minyak mentah AS telah naik 10% sejak pertengahan 2016 hingga mencapai 9,3 juta barel per hari. Hal ini didorong oleh adanya reformasi minyak di AS dengan memanfaatkan shale oil.

Hal inilah yang diperkirakan turut mendorong negara-negara penghasil minyak nantinya akan kembali memangkas produksi minyak mentah. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga minyak dunia. (ded)