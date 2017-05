\Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi Masih Tembus Rp110 Ribu/Kg\

TANGERANG - Jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional di wilayah kabupaten Tangerang masih relatif mahal. Hal ini terlihat dari sidak yang dilakukan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, di pasar tradisional Curug, Kecamatan Curug, pada Sabtu (20/5/2017).

Dalam sidak di pasar pasar tradisional Curug ini terpantau harga cabai merah Rp30 ribu per kilogram (kg), telur Rp38 ribu per kg, bawang merah Rp20 ribu per kg, bawang putih Rp48 ribu per kg, daging ayam potong Rp35 ribu per kg, dan daging sapi Rp110 ribu per kg.

"Ya, jadi ini sidak harga menjelang Ramadan, beras, telur yang relatif stabil namun ada beberapa item yang naik tapi tidak terlalu signifikan seperti ayam potong masih berkisar Rp30 ribuan dan sapi masih berkisar di harga Rp110 ribu," katanya kepada media, Sabtu (20/5/2017).

Ia menambahkan, untuk menjaga stabilitas harga di pasar pihaknya akan berkoordinasi dengan para produsen bahan pangan khusus yang memasarkan ke wilayah Tangerang guna menjaga pasokan.

"Sebenarnya harga bisa stabil kalau pasokannya cukup, karena ini tergantung dari daerah produsen sepeti bawang itu kan kita masih ambil dari Jawa Tengah. Selama pasokannya banyak, transportasi tidak ada masalah tentu harganya bisa stabil," tukasnya.