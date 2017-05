\BUSINESS HITS: Asumsi Makro Terlalu Over, Defisit Fiskal Bisa Bengkak\

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pokok-pokok dalam RAPBN 2018 yang sebelumnya telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4% hingga 6,1% pada tahun 2018.

Laporan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 di Gedung Nusantara II DPR RI.

Target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan target pada tahun ini sebesar 5,1%. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu optimis dalam menetapkan target ekonomi pada tahun 2018 mendatang.

