\Siap-Siap! Pasar Modal Diproyeksi Kian Moncer Seiring Investment Grade dari S&P\

JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akhirnya memberikan rating layak investasi alias investment grade kepada Indonesia. Rating ini diberikan seiring dengan stabilitas keuangan Indonesia yang terus terjaga.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, status ini akan berpengaruh kepada investasi portofolio alias produk keuangan, mulai dari saham hingga surat utang.

Ini terbukti dengan tercatatnya rekor IHSG di level 5.791 pada sesi penutupan akhir pekan lalu, serta nilai tukar Rupiah yang kembali berbalik arah menguat.

"Dampak ke investasi terutama portfolio seperti pembelian saham dan surat utang diprediksi akan tumbuh cukup tinggi. Ini dibuktikan dari IHSG yang mencatatkan rekor di 5.791 pada sesi penutupan Jumat kemarin. Sementara Rupiah yang sempat melemah kembali berbalik arah menjadi Rp13.325," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (22/5/2017)

Bhima melanjutkan, meskipun ada beberapa tantangan eksternal yang akan menerpa Indonesia. Namu sentimen postif tersebut akan terus berlangsung pada semester II-2017 mendatang.

"Sentimen positif ini akan terus berlangsung pada semester II-2017 mendatang. Meskipun tantangan eksternal cukup besar seperti kenaikan Fed rate dan gejolak politik di AS,” jelas Bhima