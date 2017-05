\Duh! Investment Grade dari S&P Disebut Belum Berdampak ke Sektor Rill\

JAKARTA – Pasar modal diproyeksi akan terimbas positif lengkah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) yang memberikan rating layak investasi alias investment grade kepada Indonesia.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, meskipun nilai investasi porotofolio akan meningkat tingi, namun dirinya memprediksi hal sebaliknya justru terjadi dengan investasi di sektor rill.

Menurutnya di sektor rill belum terlalu berpengaruh, Pasalnya untuk investasi sektor rill dibutuhkan banyak faktor.

"Dampak kepada investasi jangka panjang belum terlalu besar. Untuk investasi jangka panjang atau ke sektor riil memang dampaknya agak berbeda. Karena banyak pertimbangan selain rating S&P," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (22/5/2017)

Bhima melanjutkan, ada dua indikator yang menjadi bahan pertimbangan belum terlalu terasanya investasi di sektor rill. Dua indikator tersebut yaitu daya saing Indonesia yang merosot dan kemudahan berbisnis yang masih jauh peringkatnya.

"Ada dua indikator yakni daya saing Indonesia dan kemudahan berbisnis. Daya saing kita merosot dri peringkat 39 ke 41. Sementara kemudahan berbisnis ada di 91. Jadi masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan investasi jangka panjang," kata Bhima.