\Investment Grade dari S&P, Apa Bisa Angka Kemiskinan Turun?\

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap dengan diraihnya Investment Grade dari lembaga pemeringkat internasional S&P akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat kecil. Utamanya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, harapan Menkeu tersebut tergantung kepada penggunaan dana utang pemerintah. Pasalnya secara spesisifik, aliran dana asing yang masuk ke surat utang terus meninggkat hingga Rp76,9 triliun

"Ini tergantung. Misalnya penerbitan utang pemerintah bisa lebih laris. Penggunaan dananya untuk apa? Sekedar menambal defisit anggaran atau digunakan untk membiayai bantuan sosial, subsidi pertanian, reforma agraria atau program pemerataan ekonomi lainnya," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (22/5/2017).

Jika kedua hal tersebut mampu dilakukan, maka bukan tidak mungkin,tujuan menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa terealisasi. Selain itu, pihaknya juga terlah optimis Gini Rasio akan turu ke angka 0,38.

"IPM kita bisa meningkat, gini rasio bisa turun ke 0,38, dan kita berharap kesempatan kerja bisa tercipta dengan tingkat pengangguran yang makin rendah, kata Bhima

"Tapi juga tergantung hal diatas tadi. Termasuk investasi di sektor riil di daerah Indonesia bagian timur dengan pulau yang paling tinggi angka kemiskinannya," imbuhnya.