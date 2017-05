\BUSINESS HITS: Pasca Investment Grade, Rupiah Menguat ke Rp13.296/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka kembali menguat. Mata Uang Garuda pun diperdagangkan di bawah level Rp13.000 per USD, berkat adanya sentimen kenaikan rating surat utang Indonesia ke investment grade.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 29 poin atau 0,22% ke Rp13.296 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.283-Rp13.310 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 33 poin atau 0,25% ke Rp13.295 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah pagi ini bergerak di rentang Rp13.278 per USD hingga Rp13.330 per USD.

