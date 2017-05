\REKOMENDASI SAHAM: Rating Indonesia Naik, Cek 13 Emiten yang Bisa Diburu\

JAKARTA - Kombinasi meredanya kecemasan pelaku pasar atas Donald Trump, penguatan harga minyak WTI, pada gilirannya mendorong naik saham berbasis energi. Kenaikan saham Boeing dan Caterpillar menjadi katalis Dow Jones menguat sebesar 141,82 poin (0,69%) dalam perdagangan Jumat pekan lalu.

Sementara itu, dinaikkannya rating Indonesia menjadi investment grade oleh S&P Rating Agency menjadi faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tertajam secara harian sejak 2 tahun terakhir sebesar 2,63%. Akan tetapi diiringi net sell asing sebesar Rp101,14 miliar sehingga Net Buy Asing hingga minggu ke-24 tahun 2017 menjadi Rp 27,87 triliun.

Dengan berbagai sentimen tersebut, MNC Sekuritas merekomendasikan saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini, antaranya:

Saham PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp9.000-Rp9.400. Pola Spinning Tops terbentuk atas SMGR mengindikasikan melambatnya aksi beli. BUY Rp9.200,

Saham PT PP Tbk (PTPP) Rp2.900-Rp3.090. Pola White Opening Marubozu terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp3.000,

Saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp2.210-Rp2.350. Pola Bullish Kicking terbentuk atas ADHI mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp2.270,

Saham PT United Tractor Tbk (UNTR) Rp23.575-Rp24.950. Pola Three Inside Up terbentuk atas UNTR mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp24.150,

Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp6.400-Rp7.100. Pola Three Outside Up terbentuk atas BBNI mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp6.700,

Saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp1.420-Rp1.580. Pola Three Inside Up terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp1.465,

Saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Rp2.960-Rp3.040. Pola Bearish Harami terbentuk atas CPIN mengindikasikan Bearish Reversal. BoW Rp2.990,

Saham PT Astra International Tbk (ASII) Rp8450-Rp9.300. Pola Three Inside Up terbentuk atas ASII mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp8.750.

Saham PT Harum Energy Tbk (HRUM) Rp2.080-Rp2.260. Pola Bearish Harami terbentuk atas HRUM mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp2.150.

Saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Rp2.220-Rp2.360. Pola Bullish Harami terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp2.270.

Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Rp2.230-Rp2.390. Pola White Candle terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp2.300.

Saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) Rp73.600-Rp78.700 . Pola Three Outside Up diarea Overbough terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bullish Continuation. BUY Rp76.500.

Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Rp4.340-Rp4.670. Pola Long White Opening Marubozu terbentuk atas TLKM mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp4.530.