\Dolar AS Bergerak di Level Terendah 6 Bulanan \

NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak di area enam bulan terendah terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Gejolak politik di Amerika telah membuat investor khawatir, ditambah tekanan dari euro yang mulai bangkit.

Indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap enam saingan utamanya, naik tipis 0,1% menjadi 97,23. Meski demikian, angka ini tidak berada jauh dari level terendahnya di 97,08.

Investor Asia terus memantau situasi di semenanjung Korea setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik ke perairan di lepas pantai timur pada Minggu. Ini merupakan tes rudal kedua dalam seminggu. Korea Selatan pun mengatakan bahwa peluncuran rudal tersebut akan menghambat tujuan Pemerintah baru Seoul untuk membuat perdamaian.

Yen Jepang yang menjadi safe haven diperdagangkan di 111,43 yen per USD, meskipun perkembangan terakhir di Korea Utara tidak memberikan banyak kenaikan. Euro beringsut turun 0,1% menjadi USD1,19 per euro setelah sempat naik ke level tertinggi enam bulanan di USD1,12 per euro.

Perbaikan ekonomi baru-baru ini di zona euro, telah meningkatkan ekspektasi pasar Bank Sentral Eropa yang akan menurunkan sikap dovish-nya pada pertemuan dewan pemerintahan bulan depan.

Investor juga fokus pada kemungkinan Federal Reserve AS menaikkan suku bunga bulan depan. Beberapa pembuat kebijakan bank sentral akan berbicara minggu ini, dan The Fed akan menerbitkan notulen rapat pada Mei, yang akan menunjukkan sikap mereka atas gejolak politik terbaru.