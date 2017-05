\Nih, Cara Sederhana Pahami Laporan Keuangan Emiten\

JAKARTA - Publikasi laporan keuangan perusahaan publik merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan transparansi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.



UU ini kemudian dijabarkan kembali melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu poin ketentuan OJK mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memublikasikan laporan keuangan tahunan selambatnya 90 hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan. Itu berarti, paling lambat pada 31 Maret, kewajiban publikasi harus sudah dipenuhi. Jika tidak, ada sanksi yang harus ditunaikan. Pada prinsipnya, laporan keuangan tahunan dapat dijadikan pedoman mengukur kekuatan fundamental perusahaan sekaligus prospek perusahaan.



Melihat urgensinya, penting bagi investor atau calon investor untuk memahami laporan keuangan sebelum membuat keputusan berinvestasi. Lalu, bagian mana saja dari laporan keuangan perusahaan yang perlu dicermati? Langkah pertama, yang kerap diabaikan adalah mencermati laporan direksi atau manajemen perusahaan. Sebab, pada bagian ini, manajemen menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan dan sistem pengendalian intern perseroan. Langkah berikut mencermati angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan.



Laporan ini terdiri atas lima bagian, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, liabilitas (utang), serta ekuitas (modal). Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas dan ekuitas merupakan gambaran tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh atau membiayai aset.



Poin penting dalam laporan posisi keuangan yang perlu dicermati adalah besar dan komposisi aset yang biasanya berdasarkan likuiditasnya. Selain itu, besaran dan komposisi utang menunjukkan utang yang harus segera dibayar serta posisi ekuitas. Sementara pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati. Poin pertama adalah pos pendapatan usaha.



Poin ini bisa memperlihatkan perusahaan dalam tren positif atau sebaliknya dari sisi operasional. Langkah berikut melihat posisi laba bersih setelah pajak. Laba bersih perusahaan menentukan besarnya laba bersih per saham. Laba bersih per saham menjadi indikasi untuk besarnya dividen yang akan dibagikan untuk pemegang saham. Seorang investor perlu membandingkan pendapatan usaha dan laba bersih antara beberapa emiten dalam satu sektor.



Tujuannya, untuk memastikan emiten yang membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih lebih tinggi pada sektor yang sama. Selain itu, terdapat beberapa rasio keuangan penting yang dapat dihitung oleh investor maupun calon investor. Rasio pertama, net profit margin (NPM) yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. Nilai NPM berasal dari laba bersih dibagi pendapatan usaha. Semakin besar nilai NPM, semakin efisien perusahaan tersebut.



Rasio kedua, return on equity (ROE) yang diperoleh dari membandingkan laba yang dihasilkan dengan modal yang disetorkan pemegang saham (ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian hasil investasi. Nilai ROE yang baik biasanya di atas 20%. Semakin tinggi ROE semakin bagus atau optimal kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal perusahaan. Rasio ketiga adalah earningper share (EPS) atau laba bersih per saham.



Angka EPS diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan (setelah dikurangi dividen), dengan jumlah saham beredar. EPS juga bisa digunakan untuk melihat profitabilitas perusahaan. Semakin besar nilai EPS, semakin bagus kinerja emiten. Indikator lain yang juga perlu dilihat adalah price to earning ratio (PER). Perhitungan nilai PER dapat dilakukan dengan cara membagi harga saham dengan EPS. Semakin tinggi PER maka semakin mahal harga saham tersebut.

