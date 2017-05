\S&P Effect, Rupiah Masih Perkasa di Level Rp13.300/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Senin (22/5/2017) sore. Rupiah masih berada di level Rp13.300-an per USD.

Penguatan ini tidak terlepas dari masih adanya sentimen kenaikan rating surat utang Indonesia ke investment grade.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 23 poin atau 0,17% ke Rp13.302 per USD. Rupiah bergerak di

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 28 poin atau 0,21% ke Rp13.300 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah pagi ini bergerak di rentang Rp13.278 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Sekadar informasi, S&P menaikkan peringkat kredit sovereign jangka pendek, menjadi 'A-3' dari 'B'. Selain itu, kami meningkatkan Rating jangka panjang skala regional ASEAN ke 'axA-' dari 'axBBB +' dan menegaskan rating jangka pendek di 'axA-2'.

Menurut S&P, fokus baru pemerintah dalam membuat anggaran lebih realistis dan telah menurunkan risiko defisit anggaran yang melebar secara signifikan, saat pendapatan pemerintah berada di bawah tartet.

Meski demikian, S&P memperingatkan jika rating utang bisa kembali turun jika kekuatan fiskal Indonesia dalam tiga sampai lima tahun ke depan memburuk dari proyeksi saat ini. Adapun indikasi tekanan pada rating, adalah defisit anggaran pemerintah yang mencapai 3% dari PDB dan tingkat utang yang mencapai 30%.