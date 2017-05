\Wall Street Menguat Ditopang Kenaikan Harga Minyak\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat di awal perdagangan berkat kenaikan harga minyak dan menguatnya saham-saham defensive. Selain itu, adanya kesepakatan AS dengan Arab Saudi turut menopang laju pasar.

Seperti dilansir Reuters, Senin (22/5/2017), harga minyak naik sekira 0,6% yang didukung oleh keyakinan bahwa para eksportir akan memperpanjang pasokan.

Presiden AS Donald Trump melakukan pertemuan dengan Raja Salman. Dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebesar USD110 miliar di industri senjata.

Saham perusahaan seperti General Dynamics (GDN), Raytheon (RTNN), Boeing (BAN) dan Lockheed Martin (LMTN) naik 0,6 % dan 2,2 % pada awal perdagangan.

Sekira 11 sektor yang berada di indeks S&P500 berakhir menguat, dipimpin oleh indeks industri yang mengalami kenaikan 0,68 %. Sementara itu, saham Boeing memberikan dorongan terbesar bagi Dow Jones Industrial Average.

Pada pukul 09:35 ET Dow (DJI) naik 76,07 poin atau 0,37 % pada 20.880,91, indeks S&P 500 (SPX) naik 7,98 poin atau 0,33 % di 2.389,71 dan Nasdaq Composite (IXIC) naik 25,32 poin atau 0,42 % pada 6.109,02.