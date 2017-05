\Keren! Ratusan Pengusaha Ikuti Seminar Internasional IAMPI di Bali\

NUSA DUA - Ratusan pengusaha menghadiri seminar internasional dengan tema 'Linking The Organization Strategy into Portfolio, Program, and Project with Their Best Practices' yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) di Nusa Dua, Badung, Bali.

Ketua IAMPI Hari G Soeparto mengatakan, diselenggarakannya seminar internasional ini untuk mensosialisasikan bagaimana strategi hingga pelaksanaan program manajemen dalam pembangunan.



"Salah satu tujuan seminar internasional ini mensosialisasikan tentang strategi kami dalam manajemen pembangunan yang mengerjakan proyek itu benar," katanya, Senin (22/5/2017).



Menurutnya, selama ini banyak proyek yang dibangun tidak terkoneksi satu dengan lainnya. "Banyak proyek-proyek yang belum sinkron," ujarnya



Pihaknya menegaskan bahwa ingin menyamakan persepsi kepada masyarakat bagaimana manajemen pembangunan yang bersinergi.



"Seminar kali ini banyak diikuti anak-anak muda yang berbakat. Dan pastinya sesuai dengan tujuan kami yaitu pengembangan pengetahuan portofolio, program, dan manajemen proyek," pungkasnya.

