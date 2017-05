\Jelang Ramadan, Harga Ikan Laut di Pantura Beranjak Naik\

INDRAMAYU - Jelang datangnya bulan suci Ramadan, harga ikan laut di pesisir Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terus beranjak naik.

Kenaikan harga ikan laut ini membuat pendapatan pedagang turun hingga 40% dari hari biasanya, akibat sepinya pembeli.

Lima hari menjelang Ramadan, harga sejumlah ikan laut di pesisir Pantura Indramayu, Jawa Barat, minggu siang merangkak naik. Seperti di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, harga ikan naik sejak satu pekan terakhir.

Akibat naiknya sejumlah jenis ikan laut ini, para pedagang mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50% dari biasanya.

"Kenaikan harga ikan ini diprediksi pedagang akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang bulan Ramadan tiba nanti," kata salah satu pedagang ikan, Udin, Senin (22/5/2017).

Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga, di antaranya ikan tongkol, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 per kg, kini naik mencapai Rp25.000. Udang, dari harga Rp50.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kg. Sementara ikan ketong, cumi, dan kakap merah naik Rp5.000 per kg.

Naiknya harga ikan laut ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari tingkat nelayan. Selain itu, cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa beberapa hari terakhir membuat harga ikan naik.