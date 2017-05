\Ambil Untung dari Pelemahan Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp13.297/USD \

JAKARTA - Ketidakpastian politik di Amerika Serikat (AS) terus membebani pasar. Akibatnya, mata uang Paman Sam tersebut mengalami pelemahan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, menguat 5 poin atau 0,04% ke Rp13.297 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.288-Rp13.300 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat tipis 9 poin atau 0,06% ke Rp13.289 per USD. Dalam data Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.269 per USD hingga Rp13.300 per USD.

Saat ini, investor masih menilai dampak ekonomi dari ketidakpastian politik di Amerika. Ditambah lagi, tidak ada data ekonomi utama yang dirilis, sehingga dolar AS pun kehilangan tenaganya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,19 persen menjadi 96,957 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,1236 dolar AS dari 1,1208 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2997 dolar AS dari 1,3035 dolar AS di sesi sebelumnya.