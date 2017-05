\Akuisisi 7-Eleven Terhambat Peralihan Franchise Agreement\

JAKARTA - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) belum mau mengungkapkan lebih banyak mengenai rencana pengembangan bisnis usai mengakuisisi Master Franchise 7-Eleven (Sevel) di Indonesia dari PT Modern Sevel Indonesia (MSI). Proses akuisisi pun masih menunggu proses pengesahan.

Presiden Direktur CPIN Tjiu Thomas Effendy menyatakan, pihaknya baru akan sah menjadi master franchise di Indonesia setelah melakukan beberapa proses perjanjian. Semisal, penandatanganan master franchise agreement antara perusahaannya yakni PT Charoen Pokphand Restu Indonesia (CPRI) dan pemegang merek Sevel yakni Seven & I Holding Co. Ltd.

"Karena belum tercapai juga pemutusan master franchise agreement antara Sevel Pusat dengan pemegang (waralaba Sevel) saat ini MSI. Ini memang menjadi hot topic, tapi yang bisa kami jelaskan kami belum bicarakan bagaimana strategi ke depan," katanya di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Ditambah, dia mengatakan, sampai saat ini masih ada persyaratan menyangkut status CPIN maupun PT Modern Internasional Tbk selaku induk dari MSI yang status perusahaannya tercatat di pasar modal. Sehingga perlu melewati persyaratan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sepanjang persyaratan itu belum terpenuhi, transaksi ini belum efektif. Sepanjang belum efektif kami tidak dianjurkan atau belum saatnya untuk jelaskan apa strategi dan sebagainya," lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan saat ini pihaknya baru melakukan proses perjanjian terkait jual beli atau conditional sales purchase agreement dengan MSI yang mana prosesnya baru akan selesai pada 30 Juni 2017.

"Perjanjian itu kita harapkan akan selesai 30 Juni 2017. Sepanjang masih ada waktu, segala sesuatu pasti masih bisa terjadi. Jadi kita harus patuhi perjanjian yang kami buat," tandasnya.

(kmj)