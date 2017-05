\Harga Masih Mahal, Industri Daging Olahan Campur Produknya dengan Protein\

JAKARTA - Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) memaparkan harga daging sapi segar yang masih tinggi membuat industri harus mengurangi daging untuk produksinya. Pasalnya, sekarang ini industri menggunakan bahan baku untuk produksinya berupa protein daging.

"Industri sosis, bakso, nugget hanya menggunakan protein untuk beri rasa daging itu sekira 40%, hotel, restoran, dan katering (horeka) 40%, dan rumah tangga (RT) 20% yang beli langsung makin dikit," ungkap Ketua Umum Perhepi Bayu Krisnamurthi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menurutnya, walaupun tukang bakso harus membeli daging has, tapi masih bisa dikendalikan dengan protein. Sehingga tidak akan ada gejolak naik turun atau tinggi rendahnya harga bakso tersebut.

"Volume medium banyak di kota, sebagian bisa diolah sensitif jenis horeka. Kan enggak bisa bikin sup buntut pake has dalam. Ya kan sup buntut harus pake buntut. Sama saja ini halnya dnegan bahan-bahan yang digunakan untuk bahan bakso sapi," jelasnya.

Namun, ia mengatakan semahal apa pun harga daging, masyarakat akan tetap membeli terutama saat puasa atau lebaran nanti. Beda halnya dengan cabai yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat.

"Beda halnya dengan cabai. Kalau daging masyarakat akan gelisah kalo enggak ada daging di Lebaran jadi berapa saja (harganya) dibeli," tukasnya.