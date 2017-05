\Harga Pangan Bergejolak saat Ramadan, Jangan Dianggap Biasa\

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mulai melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan menjaga stok pangan, jauh sebelum Ramadan. Upaya dilakukan dari Maret 2017 berkoordinasi dengan kabupaten atau kota.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri dalam acara Seminar Nasional dengan tema ‘Mendorong Perubahan Persepsi dan Perilaku Konsumen Daging dan Cabai’ di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

"Pemerintah telah menetapkan adanya kesepakatan harga untuk tiga komoditas, termasuk daging beku, ada minyak goreng dan gula. Daging disepakati harganya Rp80 ribu per kg. Gula Rp12.500 per kg untuk semua merk. Minyak goreng Rp11.000 per kg. Berlaku sejak 10 April 2017," ungkapnya.

Menurutnya, gejolak harga memang terjadi di pasar menjelang Ramadan dan Lebaran, namun dirinya yakin dengan sistem harga yang ditetapkan oleh pemerintah gejolak harga tidak akan setinggi seperti saat Lebaran 2016. Karena tahun ini, pihaknya melakukan pantauan rutin ke sejumlah pasar dan menjaga tetap menjaga stok hingga Lebaran.

"Kenaikan harga jelang puasa jangan dianggap biasa. Kita akan berupaya mengendalikannya selama puasa dan Lebaran. Konsumsi terhadap daging beku akan mendorong stabilnya harga daging tersebut," tukasnya.