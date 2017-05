\Permintaan Cukup Besar, Alasan Banyak Lembaga Menyasar KPR\

JAKARTA -Beberapa lembaga baik dari pemerintahan maupun swasta kini mulai banyak menyasar kepada layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Terbaru, BPJS Ketenagakerjaan ikut mengembangkan program perumahan.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, mulai banyaknya lembaga yang mulai melirik sektor perumahan karena sektor perumahan dinilai memiliki permintaan cukup besar. Khususnya untuk masyarakat kalangan menengah bawah.

"Jelas karena permintaan rumah cukup besar, terutama untuk pasar menengah bawah," ujarnya saat dihubungi Okezone, Selasa (23/5/2017)

Selain itu lanjut Bhima, risiko KPR masih terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor kredit lainnya. Karena ketika kredit KPR terjadi gagal bayar, masih bisa ditanggulangi melalu penyitaan aset rumah.

"Selain itu, profil risiko KPR terbilang masih lebih rendah dibanding sektor kredit lainnya. Ketika terjadi gagal bayar masih ada underlying aset berupa rumah yang bisa dijual oleh bank," jelasnya.