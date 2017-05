\Penting, Developer Nakal Bisa Di-Blacklist oleh BI\

JAKARTA - Pembangunan perumahan sering kali terlambat karena banyaknya kasus penyalahgunaan pembiayaan dari perbankan. Kebanyakan, dana untuk properti justru digunakan untuk dana konsumsi ataupun proyek lainnya.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, jika ditemukan kasus seperit itu maka harus ada langkah yang diambil. Langkah tersebut mulai dari teguran hingga pencabutan pinjaman.

"Tentu harus ada prosedur mulai dari teguran hingga pencabutan pijaman," ujarnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

Bahkan menurut Bhima, langkah yang lebih jauh bisa diambil dengan cara mem-blacklist perusahaan tersebut melalui Bank Indonesia (BI) checking. Langkah tersebut harus diambil agar menimbulkan efek jera kepada para developer yang nakal.

"Bahkan kalau perlu dilaporkan ke BI sehingga dapat di-blacklist ke BI checking. sehingga developer nakal tidak bisa melakukan kredit," jelasnya

Bhima juga mengatakan, jika ditemukan kasus seperti itu maka yang patut disalahkan adalah kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak bank dan developer.

"Menurut saya dua-duanya salah baik bank maupun developer," kata Bhima.