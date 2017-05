\Dolar Rebound Berkat Data Ekonomi AS\

NEW YORK - Kurs dolar AS berbalik naik atau rebound terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB). Dipicu investor yang mencerna sejumlah laporan ekonomi AS.



Departemen Perdagangan AS menyebut penjualan rumah baru keluarga tunggal AS pada April 2017 berada pada tingkat tahunan disesuaikan musiman sebesar 569.000, gagal memenuhi ekspektasi pasar. Angka tersebut berada 11,4% di bawah tingkat direvisi Maret 642.000, namun 0,5% di atas perkiraan April 2016 sebesar 566.000.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,35% menjadi 97,326 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1179 dari USD1,1236 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2965 dari USD1,2997 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia menguat menjadi USD0,7483 dari USD0,7475.



Dolar AS dibeli 111,73 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,20 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9759, franc Swiss dari 0,9733 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,3518 dolar Kanada dari 1,3510 dolar Kanada.

