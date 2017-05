\Riset Saham First Asia Capital: Jelang Harpitnas, IHSG Berpotensi Menguat\

JAKARTA - Jelang libur nasional esok hari, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bervariasi dalam rentang konsolidasi. IHSG berpeluang balik arah terbatas dalam range 5.700 - 5.780.



"Masih kuatnya arus dana asing ke pasar saham dan penguatan rupiah terhadap dolar AS menjadi katalis positif pasar," terang Analis First Asia Capital David Sutyanto dalam riset tertulisnya, Rabu (24/5/2017).



Perdagangan saham kemarin kembali dilanda aksi ambil untung menyusul rendahnya euporia kenaikan rating Indonesia oleh S&P akhir pekan lalu.



IHSG sempat koreksi 56 poin namun di akhir sesi berhasil membaik ditutup di 5.730,613 atau koreksi 18,832 poin (0,33%). Saham perbankan dan telekomunikasi menjadi motor penurunan IHSG.



"Level support sementara bertahan di 5.700 dengan resisten di 5.780," tambahnya.



Adapun saham - saham yang menjadi rekomendasi First Asia Capital TLKM, ASII, HMSP, PTBA, ADRO, UNTR, ADHI, PTPP, MNCN, BEST.

