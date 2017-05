\Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Rentang 5.719-5.789\

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melanjutkan koreksi dua hari sebelumnya. IHSG bergerak dalam rentang support 5.719 dan resistance 5.789.



Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan aksi profit taking lanjutan Sell on News setelah kenaikan rating Indonesia menjadi faktor penekan IHSG.



"IHSG diperkirakan berpotensi turun seiring turunnya indeks EIDO dan emas," terangnya dalam riset tertulis, Rabu (24/5/2017).



Asing tercatat Net Buy sebesar Rp230 miliar, sehingga Net Buy Asing hingga hari ke-3 minggu ke-25 tahun 2017 menjadi Rp28,1 triliun.



Edwin juga menyoroti kinerja emiten consumers, PT Ultrajya Milk Industries (ULTJ) yang mencetak pertumbuhan laba tahun berjalan 43,05% hingga periode 31 Maret 2017 menjadi Rp237,67 miliar dibandingkan laba Rp166,13 miliar tahun lalu.



Laba ini setara dengan Rp82 per saham naik dari Rp58 per saham di periode sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut perseroan membukukan penjualan naik menjadi Rp1,18 triliun dari penjualan Rp1,09 triliun tahun sebelumnya.



"MNC Sekuritas merekomendasikan beli untuk saham ADHI, PTPP, PTBA, ITMG, ADRO, UNTR, ICBP, PGAS, UNVR, BBCA, SRIL," tukas dia.

