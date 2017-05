\IHSG Berpotensi Terkoreksi, Intip Rekomendasi Saham dari MNC Sekuritas\

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melanjutkan koreksi dua hari sebelumnya. IHSG bergerak dalam rentang support 5.719 dan resistance 5.789. Aksi profit taking lanjutan Sell on News setelah kenaikan rating Indonesia menjadi faktor penekan IHSG pada perdagangan kemarin.



IHSG diprediksi berpotensi turun seiring turunnya indeks EIDO dan emas.



Di tengah tren penurunan IHSG, MNC Sekuritas merekomendasikan saham - saham berikut:



Saham PTPP Rp3.050-Rp3.190. Pola Three White Soldiers terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bullish Continuation. BUY 3120



Saham ADHI Rp2.320-Rp2.460. Pola White Candle terbentuk atas ADHI mengindikasikan Bullish Reversal. BUY 2380



Saham UNTR Rp24.025-Rp25.100. Pola Homing Pigeon terbentuk atas UNTR mengindikasikan melambatnya aksi beli. BUY 24600



Saham SMGR Rp9.150-Rp9.475. Pola Dark Cloud Cover terbentuk atas SMGR mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 9300



Saham BBNI Rp6.400-Rp6.725. Pola Bearish Kicking terbentuk atas BBNI mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 6525



Saham ADRO Rp1.425-Rp1.515. Pola Bullish Harami terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bullish Reversal. BUY 1475



Saham CPIN Rp3.000-Rp3.100. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas CPIN mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 3040



Saham ASII Rp8.625-Rp8.850. Pola Long Legged Doji terbentuk atas ASII mengindikasikan keraguan arah pasar. BOW 8675



Saham HRUM Rp1.950-Rp2.110. Pola Three Inside Down terbentuk atas HRUM mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 2070



Saham WSKT Rp 2.360-Rp2.460. Pola Spinning Tops terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2400



Saham WIKA Rp2.270-Rp2.430. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bearish Reversal. BOW 2320



Saham GGRM Rp72.000-Rp74.250. Pola Three Inside Down terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 73050



Saham TLKM Rp4.340-Rp4.490. Pola Three Inside Down terbentuk atas TLKM mengindikasikan Bearish Continuation. BOW 4390

(kmj)