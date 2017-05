\Keren! MNC Sekuritas Buka Galeri Investasi di Papua\

SORONG - PT MNC Sekuritas kembali melakukan peresmian Galeri Investasi (GI) BEI di Universitas Muhammadiyah Sorong. Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah (UM) Sorong merupakan Galeri Investasi ke-52 MNC Sekuritas, sekaligus cabang ke-90 MNC Sekuritas.

Peresmian GI BEI UM Sorong ditandai dengan seremoni pengguntingan pita dan penandatanganan piagam kerjasama yang dilakukan Rektor UM Sorong Hermanto Suaib, Kepala Pengembangan Wilayah PT Bursa Efek Indonesia Harry Prasetyo, dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina. Acara peresmian tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu dan Kepala Pengembangan Wilayah Area II PT Bursa Efek Indonesia Nur Harjantie.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina memaparkan keseriusan manajemen MNC Sekuritas untuk menggarap wilayah timur Indonesia sehingga pengetahuan mengenai pasar modal diterima secara merata.

“Merambah wilayah Timur Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Sebelum UM Sorong, kami sudah memiliki GI BEI MNC Sekuritas di wilayah Papua yaitu di Universitas Ottow Geissler (UOG), Jayapura,” katanya, Rabu (24/5/2017).

Bahkan, lanjut Susy, pada November 2016, MNC Sekuritas juga meresmikan GI BEI MNC Sekuritas di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan bukti komitmen perusahaan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memerahputihkan pasar modal Indonesia.

“Kegigihan tim kami dalam menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur di wilayah timur Indonesia membuahkan Rekor MURI atas Penciptaan Investor Saham Terbanyak dalam Satu Perguruan Tinggi sebanyak lebih dari 3.300 investor baru di UNDANA,” tutur Susy.

MNC Sekuritas telah berganti nama dari sebelumnya MNC Securities, sesuai Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2016. Hingga Maret 2017, MNC Sekuritas menduduki peringkat 18 based on value. Tercatat, nilai transaksi naik sebesar 9,7% dari sebelumnya Rp15,5 triliun year-to-date (ytd) Maret 2016 menjadi Rp17 triliun ytd pada Maret 2017.

Total jumlah nasabah MNC Sekuritas secara nasional mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sebelumnya sekira 18.000 nasabah pada akhir 2016, menjadi lebih dari 21.300 nasabah per Maret 2017.

Selain itu, MNC Sekuritas masuk ranking tiga besar perusahaan sekuritas swasta lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on value per Desember 2016. Kemudian, sepanjang tahun lalu, MNC Sekuritas juga mencatatkan pertumbuhan market share sebesar 62% dan trading value sebesar 112,5% secara yoy dari 2015.

Adapun, secara peringkat, MNC Sekuritas juga mengalami perbaikan dari peringkat based on value 22 per Desember 2015 menjadi peringkat 14 per Desember 2016. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan bagi nasabah, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan tepercaya di Indonesia.

