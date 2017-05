\Wall Street Dibuka Naik Tipis Jelang Rapat The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka sedikit menguat, menjelang rapat Federal Reserve pada Mei 2017. Investor berharap, The Fed akan memberikan clue terkait kenaikan suku bunga pada Juni.

Para investor sekarang melihat ada 75% kemungkinan bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga pada Juni. Selain itu, investor juga menunggu rincian lebih lanjut mengenai tanggapan The Fed terkait pemangkasan belanja AS sebesar USD4,5 triliun.

Indeks Dow Jones naik 12 poin atau 0,06%, dengan 15.412 saham berpindah tangan, indeks S&P 500 naik 0,5 poin atau 0,02% dengan 91.965 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 naik 9,25 poin atau 0,16% dengan 20.397 saham diperdagangkan.

Saat ini, data ekonomi Amerika mixed, dengan tanda-tanda akan adanya penurunan sentimen konsumen dan pemangkasan belanja serta pasar kerja yang terus menguat, bisa memberi dorongan pada Fed untuk melanjutkan pengetatan moneternya.

Pengetatan pasar tenaga kerja dan suku bunga hipotek yang rendah secara historis telah membantu pemulihan pasar perumahan. Pasalnya, penjualan rumah pada April, mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret.

Harga minyak sedikit lebih rendah karena investor menunggu berita dari Wina, tempat menteri dari OPEC dan negara-negara pengekspor lainnya sedang mendiskusikan apakah akan memperpanjang pengurangan produksi hingga kuartal pertama tahun depan.