\Hati-Hati! Penyalahgunaan Kredit untuk Properti Kerap Terjadi\

JAKARTA - Penyalahgunaan pembiayaan bank, seringkali membuat pembangunan perumahan terlambat. Hal ini dikarenakan pengawasan untuk penggunaan dana kredit terbilang lemah.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, diperlukan ketegasan dari Otorotias Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pemerintah harus membuat lembaga pengawas untuk sektor properti.

"Indonesia perlu ada lembaga pengawas sektor properti," ujarnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

