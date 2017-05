\Dampak Investment Grade Belum Sampai ke Industri Properti\

JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akhirnya memberikan rating layak investasi alias investment grade kepada Indonesia. Rating ini diberikan seiring dengan stabilitas keuangan Indonesia yang terus terjaga.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, pengaruh S&P terhadap investasi properti belum akan terasa dalam waktu dekat. Pasalnya ada banyak pertimbangan lain bagi investor untuk menginvestasikannya ke sektor properti.

"Pengaruh ke properti ada tapi dalam jangka waktu panjang karena banyak pertimbangan lain bagi investor properti," ujarnya saat dihubungi Okezone belum lama ini.

