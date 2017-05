\Suku Bunga AS Bakal Naik, S&P dan Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi\

NEW YORK – Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat, didorong rapat terakhir Federal Reserve (The Fed) yang memberi sinyal kenaikan suku bunga (fed fund rate).

Kenaikan suku bunga AS ini dilihat dari perbaikan ekonomi dan inilah momentum yang baik untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Alhasil, indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite dibuka capai rekor tertinggi.

Melansir Reuters, Kamis (25/5/2017), indeks Dow Jones Industrial Average naik 50,69 poin atau 0,24% ke 21.063,11, indeks S&P 500 naik 4,45 poin atau 0,18% menjadi 2.408,84. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 19,02 poin atau 0,31% ke level 6.182,04.

Tapi, pembuat kebijakan The Fed sepakat bahwa mereka harus menunda kenaikan suku bunga sampai jelas perlambatan ekonomi di AS bersifat sementara.

"Saya pikir pasar cukup baik pada saat ini dengan kenaikan suku bunga bulan Juni," kata kepala ekonom Raymond James, Scott Brown di Florida.

The Fed membuat kebijakan cukup jelas bahwa perlambatan ekonomi bersifat sementara dan selama data ekonomi meningkat. "Kita harus melihat kenaikan suku bunga bulan depan. Satu-satunya hambatan untuk itu adalah data tenaga kerja," kata Brown.